30 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.30-19.00 — отрезки улиц Орозбекова, Щербакова, Элебесова, БЧК;

9.00-18.00 — отрезок улицы Лумумбы.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Набережная, Коммунарская), Лебединовка (улицы Комсомольская, Сельская, проспект Победы), Пригородное (улицы Береговая, Широкая, Марата, Серегина, Суворова, Дорожная), Байтик (улицы Суюнбаева, Эшмамбет, Дружбы), Виноградное (улицы Советская, Ломоносова, Восточная, Виноградное), Восточная (улица 60 лет Киргизии);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Гавриловка (улицы Молодежная, Дружбы), Чат-Куль (улицы Ленина, Украинская, Почтовая), Сокулук (улица Ошская), Кунтуу (улицы Садовая, Иманалиева), Ак-Жол (улицы Фрунзе, Молодежная, Киргизская, Абая, Школьная, Восточная), Шалта (улицы Комсомольская, Осмона, Боромбаева), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Кирова, Новая, Красноармейская, переулок Южный), Кара-Сакал;

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Беловодское (улица Колхозная), Спартак (улицы Ленина, Попова, Горького), Садовое (улицы Ленина, Киргизская, Ситникова, Калинина, Советская, Луговая), Кош-Добо;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Полтавка (улица Партизанская);

Панфиловский РЭС

9.00-18.00 — села Кюрпюльдек, Киров.

3 Иссык-Кульская область

7.00-12.00 — село Сары-Камыш;

13.00-17.00 — село Тору-Айгыр;

8.00-16.00 — город Балыкчи (улицы Сон-Кол, Аманбаева, Сергея Лазо, Алиева, Матросова, Аманбаева, Дзержинский, Фучика, Крупская);

9.00-18.00 — село Булан-Соготту.

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Кравцова, Тельмана, Актюбинская, Гоголя, Мирная, Толстого, Долосбая, Луначарская, Ийгилик).

4 Ошская область