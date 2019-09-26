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Общество

Путевки в санатории для ЛОВЗ предлагают распределять в электронной очереди

Министерство труда и социального развития предлагает внедрить электронную очередь для распределения путевок на санаторно-курортное лечение лицам с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий проект постановления вынесено на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, такой порядок позволит исключить коррупционные риски при предоставлении путевок.

Раз в пять лет воспользоваться путевками бесплатно могут инвалиды I группы, с 50-процентной скидкой — инвалиды II группы, с 30-процентной — инвалиды III группы.

По данным ведомства, в 2018 году из средств республиканского бюджета приобретено 2 тысячи 114 санаторно-курортных путевок на сумму 25 миллионов сомов.

«Электронная очередь предназначена для максимального удобства граждан и имеет возможность отследить все этапы ее передвижения за санаторно-курортными путевками», — говорится в справке-обосновании.

Однако подавать необходимый пакет документов лица с ограниченными возможностями здоровья продолжат подавать в территориальные подразделения МТиСР по месту фактического проживания. Работники будут регистрировать заявки в соответствующих журналах базы данных Корпоративной информационной системы социальной помощи. На основании этой регистрации путевки будут выдавать в порядке электронной очереди.
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