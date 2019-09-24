Дело Садыра Жапарова. Экс-депутату помилование не нужно

Экс-депутату парламента Садыру Жапарову помилование не нужно. Он будет добиваться правосудия. Об этом 24.kg заявил его адвокат Шерабидин Токтосунов.

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По его словам, даже если омбудсмен или члены временного правительства, которые затрагивали на последней встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым вопрос его подзащитного, обратятся в комиссию с прошением о помиловании, Садыр Жапаров не подпишется под ним, может поддержать на словах.

«В действиях моего клиента нет состава преступления, нет потерпевших. За что его осудили, не понимаю. Мы подготовили все документы для обращения в суд, чтобы дело направили на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Но Садыр Жапаров не верит в правосудие и объективное решение. Поэтому мы пока не станем обращаться», — подчеркнул Шерабидин Токтосунов.

Напомним, суды всех инстанций приговорили экс-депутата ЖК Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Экс-депутата осудили по статье 227 (захват заложника) УК КР.