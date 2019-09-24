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Общество
Сюжет: Насилие над детьми (273)

Гибель девочки в Сузаке. Мать вернулась в Россию, бабушку не задержали

Следствие ознакомилось с результатами комплекской экспертизы по определению причин гибели двухлетней девочки в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

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По данным милиции, в интересах следствия итоги работы экспертов раскрываться не будут. Статья переквалифицирована на «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека» УК КР, но обвинение никому еще не предъявлено. Следствие продолжается. Мать девочки уехала в Россию. Ранее она написала заявление, что претензий ни к кому из родственников не имеет.

Двухлетняя девочка из Сузака, поступившая в больницу Джалал-Абада со множественными травмами, скончалась, не приходя в сознание. Малыш был оставлен на попечение бабушки. Она продолжает настаивать, что девочку по голове не била. Внучка упала с лестницы и разбила голову.

Сотрудники ОФ «Лига защитников прав ребенка» создали координационную группу. Они будут добиваться привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении ребенка.
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