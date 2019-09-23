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Общество
Сюжет: Милицейские ЧП (89)

МВД выявило 25 фактов правонарушений с участием милиционеров

В 2019 году служба внутренних расследований МВД зарегистрировала 25 фактов правонарушений с участием милиционеров. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра внутренних дел Памир Асанов.

По его словам, все дела переданы для расследования в другие правоохранительные органы.

«Служба внутренних расследований выявляет сотрудников, добросовестно не исполняющих свой долг. На сегодня с введением нового законодательства все заявления регистрируются в ЕРПП. Соответственно, укрыть факт должностного преступления невозможно», — сказал Памир Асанов.
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