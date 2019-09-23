Суд над экс-мэрами. Кто из обвиняемых лоббировал «своего» подрядчика

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Сегодня допрашивают свидетеля по эпизоду со школой в жилмассиве «Калыс-Ордо» Бекназара Саиева. Во время строительства он руководил компанией «Главстрой», которая была одним из подрядчиков.

Он сообщил, что о строительстве школы ему рассказали рабочие на одном из объектов, после чего обратился за информацией в ОГУКС.

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«Начальник управления Сталбек Омурканов сообщил, что заказчиком является ТВЕА. Встретились с представителем компании и заключили трехсторонний договор. В качестве индивидуального подрядчика должны были выполнить работы на сумму более чем $900 тысяч», — пояснил Бекназар Саиев.

Свидетель добавил, что компании перечислили $228 тысяч, а работы выполнены на $312 тысяч.

«Нам до сих пор разницу не оплатили», — заявил руководитель Главстроя.

На вопрос, почему был расторгнут договор, Бекназар Саиев ответил: ОГУКС не хотело принимать акты выполненных работ и не давало дальше строить. И акты подписал заказчик, сообщил свидетель.

Однако обвиняемый Сталбек Омурканов возразил, что к подрядчику возникли претензии по качеству строительных работ.

Этот же вопрос поднял один из адвокатов. Он поинтересовался, помнит ли свидетель, что со стороны Госэкотехинспекции была претензия, что кирпичная кладка и бетон не соответствуют нормам. Свидетель затруднился ответить.

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Кроме того, защита напомнила о показаниях Бекназара Саиева, когда он говорил, что лично Сталбеку Омурканову было выгодно расторжение с ними договора. Якобы чиновник хотел передать проект своему подрядчику.

«Эта компания принадлежала лично Сталбеку Омурканову? Какую выгоду он мог получить?» — поинтересовался адвокат.

Однако свидетель не смог ответить, добавив, что у него «сложилось такое мнение».

«С этой компанией они работали давно, и на момент расторжения с нами составлен договор с ОсОО «Айкол строй», — ответил Бекназар Саиев.

Напомним, по версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи градоначальником, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.