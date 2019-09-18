Суд над экс-мэрами. Как надо было выбирать подрядчика для строительства школы

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Допрашивают свидетелей по эпизоду о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Участники процесса пытаются выяснить: нужно ли выбирать подрядчиков через конкурс для завершения строительства объекта или тендер необязателен в случаях, когда деньги выделяют по международному договору.

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Изначально на строительство школы в «Калыс-Ордо» планировалось потратить грант китайской компании ТВЕА — $2 миллиона. Но этих денег оказалось недостаточно, и из городского бюджета дополнительно выделили 104 миллиона сомов.

Однако свидетели со стороны обвинения так и не смогли прояснить ситуацию. Они не могли ответить на вопросы: одни ссылались, что это не входило в их обязанности и мало интересовало, другие отмечали, что на должность назначены до или после принятия решения.

Для участников процесса так и осталось непонятным: по какому принципу гособвинение подбирало свидетелей, если те не могут ответить ни на один вопрос адвокатов и судьи.

Бывший главный бухгалтер ОГУКС Кудайберди Султанбаев рассказал, как перечисляли средства подрядчику — «Айкол Строй».

«Титульный список строек утверждает БГК, потом горфинуправление дает финансирование, мы должны в течение трех дней перевести средства на счет подрядчика или они вернутся в бюджет», — отметил он.

Я обязан был их перевести. Никто на меня давления не оказывал. Экс-главный бухгалтер ОГУКС Кудайберди Султанбаев

Допросили и бывшего и. о. завотделом по закупкам ОГУКС Медера Доулбекова. Он напомнил, что есть меморандум с китайской стороной, по которому именно она определяет подрядчика. А закон о госзакупках позволяет не проводить конкурсы, если это оговорено в международных договорах.

«Мы готовили письмо в мэрию и ТВЕА, что средств не хватит и требуются дополнительные, но деньги выделяли уже после того, как я перевелся в другое управление», — сказал свидетель.

Обвинение спросило: нужно ли было в этом случае проводить тендер?

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Медер Доулбеков отметил, что в случае выделения средств из горбюджета конкурсы обязательны.

Однако адвокаты напомнили ему о норме закона, когда при софинансировании проекта тендер проводить не нужно. «Я сказал в общем, а не этом конкретном случае. Я все подробности не помню», — заявил свидетель.

Ненамного информированным оказался и бывший заместитель начальника ОГУКС Алтынбек Абдыкеримов.

На совещанияхпо завершении строительства, как отметил свидетель, он предлагал провести тендер по дополнительно выделяемым средствам на строительство школы.

Хотя из департамента госзакупок приходило разъяснение, что в данном случае проводить торги не надо.

«Правильнее было бы объявить тендер, речь шла о большой сумме, в будущем могли возникнуть проблемы. Но в итоге принято другое решение», — сказал Алтынбек Абдыкеримов.

При этом свидетель отметил, что это его мнение. Но по закону конкурсы можно не проводить, если заключен международный договор.

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Когда же защита напомнила о существовании меморандума с китайской компанией ТВЕА, в котором оговорено, что она самостоятельно выбирает подрядчика, свидетелю парировать стало нечем.

Он лишь добавил, что впоследствии уволился по собственному желанию.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.