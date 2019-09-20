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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (215)

Конфликт на границе. Политические силы Кыргызстана призывают ОДКБ вмешаться

ОДКБ должна принять участие в переговорах по решению приграничных проблем между Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом 24.kg заявили представители политического движения Кыргызстана «Доор чакырыгы». 

Они предложили главам стран организации провести заседание ОДКБ по ситуации на приграничных территориях Кыргызстана и Таджикистана.

«Конфликты на приграничных территориях с кровопролитием и смертельными случаями возникают в течение нескольких лет. Несмотря на проводимые встречи и договоренности глав государств двух стран, нет результата в переговорах по спорным территориям, что опасно возможным обострением военно-политической обстановки в Центральной Азии», — говорится в обращении.

По их мнению, Россия как правопреемница СССР и представители от секретариата ОДКБ обязаны участвовать во всех переговорах по вопросам делимитации и демаркации спорных приграничных территорий между республиками Центральной Азии.

«Разработать и утвердить общий порядок и критерии определения границ по спорным территориям, отвечающие интересам сторон. Провести полномасштабную инвентаризацию всех спорных приграничных территорий. Разработать и реализовать дорожную карту по завершению делимитации и демаркации всех спорных приграничных территорий между странами ОДКБ. При возникновении конфликтов на спорных территориях стран ОДКБ предоставить секретариату организации право вводить миротворческие силы ОДКБ (согласно статье 7 Устава ОДКБ) с целью недопущения эскалации напряженности и активизации международных террористических организаций в зонах конфликта», — отметили представители «Доор чакырыгы».

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне. Премьер-министры двух стран провели переговоры в приграничном районе для урегулирования конфликта.
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