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Общество

Омурбек Текебаев начал новую жизнь и занялся спортом

Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев начал новую жизнь. Он начал заниматься спортом. Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Искен Афиджанов.

«Тренировки с Омурбеком Текебаевым проводит чемпион СССР по боевому самбо, а ныне лучший тренер Северной Америки по этому виду спорта Алмаз Досматов», — отметил Искен Афиджанов.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. 29 августа их отпустили под домашний арест.
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