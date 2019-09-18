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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (365)

Ремонт дорог в Бишкеке. Мост на Токтоналиева почти завершен

В Бишкеке строительство моста на улице Токтоналиева через реку Ала-Арчу практически завершено. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, уже полностью уложено асфальтобетонное покрытие как на проезжей части, так и на тротуарах. Сейчас наносят дорожную разметку и устанавливают дорожные знаки, регулирующие движение на повороте с улицы Токтоналиева на улицу Медерова.

«Для обеспечения безопасности движения на этом перекрестке на разделительной полосе установлены бетонные блоки, а вдоль подпорных стен сделают перила», отметили в мэрии и добавили, что строительство находится на постоянном контроле у вице-мэра Уланбека Азыгалиева.

Ранее сообщалось, что открыть мост планируется 20 сентября.

Напомним, мост практически построили еще в 2018 году. По данным управления капстроительства, его готовность составляла 95 процентов. Работы остановили из-за того, что дальше улицу планировали продлить до Кулатова через Каракульскую. В этом случае пришлось бы зайти на территорию Ботанического сада, которая относится к особоохраняемым.

После публикаций в СМИ и общественного недовольства муниципалитет решил приостановить проект по расширению улицы Каракульской за счет территории Ботсада и сделать развязку на улице Медерова. Строительство возобновили в августе 2019-го.
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