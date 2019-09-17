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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (129)

Аида Салянова от своих показаний не отказывалась

Аида Салянова от своих показаний не отказывалась и подтвердила их на очной ставке с бывшим президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.

 

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Как рассказали 24.kg адвокаты экс-генерального прокурора, подробности очной ставки они сообщить не могут, поскольку дали подписку о неразглашении. 

Ранее сообщалось, что Аида Салянова и экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов дали показания против Атамбаева. Представители защиты отмечают, что экс-глава ГП ни на первом допросе, ни на очной ставке не утверждала, что Атамбаев давал ей напрямую указание освободить вора в законе. 

Уголовное дело об освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По делу проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе. Бывший президент проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.

Следствие по делу завершено. Сейчас идет ознакомление обвиниямых и их зашиты с материалами.
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