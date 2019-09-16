«Безопасный город». Победителем второго этапа стала китайская Shenzhen Sunwin

Конкурсная комиссия признала победителем второго этапа проекта «Безопасный город» китайскую компанию Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd. Об этом сообщили в Госкомитете информационных технологий и связи.

Напомним, заявки на участие во втором этапе проекта подали три компании. АО «Концерн радиостроения «Вега» готово было реализовать проект за 4 миллиарда 802,3 миллиона сомов, Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd — за 2 миллиарда 654,5 миллиона сомов и ООО «Безопасность информационных систем» — за 5 миллиардов 67,7 миллиона сомов.

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«Конкурсная комиссия, изучив поданные заявки, а также приложенные документы, признала победившей конкурсную заявку компании Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd, как отвечающую по существу требованиям конкурсной документации и имеющую наименьшую оцененную стоимость. Второе место — ООО «Безопасность информационных систем». При этом заявка АО «Концерн радиостроения «Вега» отклонена в связи с непредоставлением справок об отсутствии задолженности перед Налоговой службой и Социальным фондом», — подчеркнули в Госкомсвязи.