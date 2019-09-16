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Общество
Сюжет: Безопасный город (381)

«Безопасный город». Победителем второго этапа стала китайская Shenzhen Sunwin

Конкурсная комиссия признала победителем второго этапа проекта «Безопасный город» китайскую компанию Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd. Об этом сообщили в Госкомитете информационных технологий и связи.

Напомним, заявки на участие во втором этапе проекта подали три компании. АО «Концерн радиостроения «Вега» готово было реализовать проект за 4 миллиарда 802,3 миллиона сомов, Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd — за 2 миллиарда 654,5 миллиона сомов и ООО «Безопасность информационных систем» — за 5 миллиардов 67,7 миллиона сомов.

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«Конкурсная комиссия, изучив поданные заявки, а также приложенные документы, признала победившей конкурсную заявку компании Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd, как отвечающую по существу требованиям конкурсной документации и имеющую наименьшую оцененную стоимость. Второе место — ООО «Безопасность информационных систем». При этом заявка АО «Концерн радиостроения «Вега» отклонена в связи с непредоставлением справок об отсутствии задолженности перед Налоговой службой и Социальным фондом», — подчеркнули в Госкомсвязи.
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