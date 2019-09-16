Дело Атамбаева. Карамушкину, Кодуранову и членов СДПК вновь вызвали на допрос

Депутатов парламента Ирину Карамушкину и Асель Кодуранову сегодня вновь вызвали на допрос в следственную службу МВД. В правоохранительные органы также приглашены члены СДПК Кундуз Жолдубаева, Назгуль Мамытова и Роза Турксевер. Об этом сообщили в секретариате партии.

По его данным, Розу Турксевер уже увезли сотрудники криминальной милиции. В СДПК считают, что это попытки устрашения со стороны властей партийцев и сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева перед запланированной на завтра мирной акцией в честь дня его рождения.

Отметим, Асель Кодуранова, Кундуз Жолдубаева, Назгуль Мамытова и Роза Турксевер проходят свидетелями по уголовным делам о беспорядках в Кой-Таше 7-8 августа. Ирина Карамушкина является подозреваемой в причастности к захвату в заложники бойцов спецназа.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.