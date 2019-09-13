Дело Атамбаева. Фариду Ниязову не дают свидания с близкими

Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов навестил бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова. Об этом 24.kg рассказал сам акыйкатчи.

По его словам, к нему обратились жители села Кой-Таш — их родственники задержаны во время событий 7-8 августа.

«Они выразили беспокойство состоянием здоровья арестованных. Во время моего посещения никаких жалоб на режим содержания и администрацию СИЗО они не высказывали. Фарид Ниязов также не жалуется, но он отметил, что не решается вопрос организации свидания с его близкими», — сказал Токон Мамытов.

Ранее адвокат также заявлял, что супруге Фарида Ниязова не разрешают встретиться с мужем.

Токон Мамытов добавил, что комиссия аппарата омбудсмена рассмотрит причины беспорядков 7-8 августа в селе Кой-Таш, в том числе действия Алмазбека Атамбаева, и их последствия.

Напомним, что Фариду Ниязову предъявлены официальные обвинения в организации массовых беспорядков и захвате заложников — сотрудников спецподразделения ГКНБ «Альфа».