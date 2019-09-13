16:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (209)

Дело Атамбаева. Фариду Ниязову не дают свидания с близкими

Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов навестил бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова. Об этом 24.kg рассказал сам акыйкатчи.

По его словам, к нему обратились жители села Кой-Таш — их родственники задержаны во время событий 7-8 августа.

«Они выразили беспокойство состоянием здоровья арестованных. Во время моего посещения никаких жалоб на режим содержания и администрацию СИЗО они не высказывали. Фарид Ниязов также не жалуется, но он отметил, что не решается вопрос организации свидания с его близкими», — сказал Токон Мамытов.

Ранее адвокат также заявлял, что супруге Фарида Ниязова не разрешают встретиться с мужем.  

Токон Мамытов добавил, что комиссия аппарата омбудсмена рассмотрит причины беспорядков 7-8 августа в селе Кой-Таш, в том числе действия Алмазбека Атамбаева, и их последствия.

Напомним, что Фариду Ниязову предъявлены официальные обвинения в организации массовых беспорядков и захвате заложников — сотрудников спецподразделения ГКНБ «Альфа».
Ссылка:
просмотров: 419
Версия для печати
Материалы по теме
Беспорядки в Кой-Таше. Местные жители рассказали омбудсмену о том, что боятся
Популярные новости
СДПК просит генпрокурора возбудить дело на&nbsp;Сооронбая Жээнбекова и&nbsp;уволиться СДПК просит генпрокурора возбудить дело на Сооронбая Жээнбекова и уволиться
Смертельное ДТП с&nbsp;автобусом. УОБДД рассказало подробности автокатастрофы Смертельное ДТП с автобусом. УОБДД рассказало подробности автокатастрофы
Невестка премьер-министра требует с&nbsp;депутата Строковой миллион сомов Невестка премьер-министра требует с депутата Строковой миллион сомов
Милиция задержала сотрудника мэрии, продавшего квартиры Наримана Тюлеева Милиция задержала сотрудника мэрии, продавшего квартиры Наримана Тюлеева
Бизнес
MegaHome: мобильная связь, интернет и&nbsp;цифровое&nbsp;ТВ в&nbsp;одном тарифе от&nbsp;MegaCom MegaHome: мобильная связь, интернет и цифровое ТВ в одном тарифе от MegaCom
Как счастливчик сорвал куш в&nbsp;более чем полмиллиона сомов в&nbsp;акции FLASH БАНК Как счастливчик сорвал куш в более чем полмиллиона сомов в акции FLASH БАНК
Мобильный оператор&nbsp;О! планомерно увеличивает охват крупнейшей 4G&nbsp;LTE-сети страны Мобильный оператор О! планомерно увеличивает охват крупнейшей 4G LTE-сети страны
Получайте знания бесплатно с&nbsp;помощью тарифной опции &laquo;Образование&raquo; от&nbsp;MegaCom Получайте знания бесплатно с помощью тарифной опции «Образование» от MegaCom