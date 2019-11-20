Беспорядки в Кой-Таше. Почему силовики должны отправиться в отставку

Фото 24.kg. Кой-Таш, август 2019 г.

Государственная комиссия по расследованию событий 7-8 августа в селе Кой-Таш завершила работу. Жогорку Кенеш в ближайшее время заслушает ее заключение.

У депутатов наверняка будет много вопросов. Вопросы есть у общественности. Ведь всего лишь три с небольшим месяца назад страна оказалась на грани гражданского конфликта. Во многом благодаря не только агрессивности бывшего президента страны, а непродуманных и непрофессиональных действий силовиков.

Беспорядки в Кой-Таше — разлом в обществе, более четко определивший тех, кого не устраивает правление Сооронбая Жээнбекова.

Каждое движение властей, как и каждый комментарий из лагеря сторонников Алмазбека Атамбаева, связанный с событиями в Кой-Таше, до сих пор в социуме воспринимают очень остро.

Нам нужен консенсус

Это понимает и седьмой этаж «Белого дома». Не исключено, что государственную комиссию по расследованию событий в Кой-Таше создавали как раз как инструмент для запуска процесса примирения в стране. Или хотя бы поиска точек компромисса. Ведь мятежные настроения в Кой-Таше на момент создания комиссии были достаточно острыми. Логично, что комиссия попала под критику уже на стадии формирования.

Одним не понравилось, что среди ее членов есть политики, у которых личные противоречия с Алмазбеком Атамбаевым. Другим не хватало активисток гражданского сектора. Были недовольные наличием бывших сотрудников силовых ведомств.

Общество разделилось на тех, кто изначально не доверял комиссии и сомневался в ее объективности, и тех, кто предлагал подождать результатов ее работы и потом делать выводы.

Заключение уместилось на 30 страницах. Глава комиссии вице-премьер-министр Жаныш Разаков отметил, что зафиксированы пожелания и мнения всех членов комиссии.

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Но чиновник лукавит. Споры в комиссии были. Не все моменты вызывали единомыслие. Клара Сооронкулова, например, проголосовала против заключения. Ранее она рассказала 24.kg, почему. Не голосовал и бывший глава Минобороны Исмаил Исаков.

То есть, итоговый вариант документа не стал компромиссным и для самой комиссии. Очевидно, что не станет он таковым и для общества.

С Алмазбеком Атамбаевым все понятно. Экспертные оценки в отношении бывшего президента практически идентичны. Они заключаются в поддержке усилий власти по привлечению кой-ташского мятежника к уголовной ответственности.

Камень преткновения

Это анализ и оценка действий силовиков 7-8 августа.

По словам Клары Сооронкуловой, выводы комиссии были расплывчаты, в заключении отсутствовала конкретика и не была прописана ответственность глав ГКНБ и МВД за провал спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Нет четких рекомендаций Жогорку Кенешу по отставке председателя ГКНБ и министра внутренних дел.

Поэтому я и голосовала против. В заключении представлена хронология, но нет правовой оценки. Клара Сооронкулова

Судя по тому, как затянулось принятие окончательного варианта документа, либо «Белый дом», либо члены комиссии из числа его лоббистов до последнего пытались вывести из-под удара руководителей силовых структур. То есть, не прописывать в заключении комиссии необходимость оргвыводов.

Комиссия не решилась взять на себя миссию по отправке силовиков в отставку. Комиссия — не следственный и не судебный орган, это не в ее полномочиях — таковы аргументы ее членов. Выводы сделаны как предостережение от повторения ошибок. А что скажет парламент?

Теперь все зависит от Жогорку Кенеша

Непрофессионализм операции 7-8 августа по приводу Алмазбека Атамбаева на допрос в следственные органы очевиден даже дилетанту.

Зная эмоциональность бывшего президента, его экспрессивность и звучавшие ранее заявления о наличии оружия, еще на этапе планирования должны были просчитать все варианты и последствия. Но в те дни, особенно 7 августа, складывалось ощущение, что силовики действовали непродуманно и спонтанно. Отсутствовала координация между ведомствами.

Власть, обязанная в определенные моменты демонстрировать силу, показала полную беспомощность.

Такую же беспомощность и несогласованность силовиков проиллюстрировала и их совместная пресс-конференция 13 августа. Нелепые аргументы, вроде «мы надеялись на здравый смысл Атамбаева» и «он же читает намаз, поэтому, мы думали, что он не будет стрелять» от председателя ГКНБ и руководства МВД не выдерживают критики.

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Потом последовал скандал вокруг Курсана Асанова, выглядевшего, благодаря своевременно выложенным в сеть видеороликам, героем. В обществе и сейчас идет дискуссия на тему его неожиданной отставки с жесткой формулировкой.

Ситуация с Алмазбеком Атамбаевым, бесспорно, была непростой. Она не укладывалась в рамки привычных отработанных мероприятий по принудительному приводу и даже спецопераций по силовому задержанию. Но такими нештатными ситуациями и проверяется уровень должностных лиц, ответственных за безопасность и общественный порядок в стране.

Вопрос о необходимости отставки глав силовых ведомств возник сразу после Кой-Таша. Внятных аргументов против не представлено.

В заключении госкомиссии наверняка есть оценочная информация о действиях силовиков. Комиссия не смогла бы проигнорировать столь важный аспект. Слишком демонстративным был непрофессионализм организаторов «принудительного привода» Алмазбека Атамбаева на допрос. В противном случае общественность по праву могла бы раскритиковать документ.

Как расценят пункт о персональной ответственности руководства ГКНБ и МВД депутаты Жогорку Кенеша, пока непонятно.

Интрига сохраняется

Впрочем, не исключено, что во время и после обсуждения в Жогорку Кенеше вопрос отставки силовиков отпадет. Ведь заключение государственной комиссии носит рекомендательный характер.

Если «Белый дом» продолжит защищать силовиков, так бестолково организовавших спецоперацию в Кой-Таше, то общественность его не поймет. Президент может потерять часть тех, кто его поддерживал, но ожидал адекватной реакции на произошедшее.

В любом конфликте всегда виноваты обе стороны. Это — аксиома. Пытаться измерить, кто больше виноват — самое непродуктивное занятие.

Сооронбай Жээнбеков, до этого вполне удачно балансирующий на канате власти, теперь должен хотя бы не уронить свое реноме.

Наказывать или не наказывать силовиков? Главе государства придется решить этот вопрос.

Наказание за мятеж в Кой-Таше его заклятый друг Алмазбек Атамбаев уже, можно сказать, отбывает. Силовики, практически спровоцировавшие этот мятеж, еще нет.

Если ничего не сделать, общество начнет все чаще кивать на седьмой этаж и перекладывать ответственность лично на Сооронбая Жээнбекова.

В этом случае главной цели, которую преследовала власть — положить начало консенсусу между противоборствующими частями общества, максимально обеспечить согласие, — не достигнуть.