Беспорядки в Кой-Таше. Профильный комитет утвердил заключение госкомиссии

Заключение госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа рассмотрел парламентский комитет по правопорядку. Не задав ни единого вопроса, депутаты поддержали выводы и рекомендации.

По словам главы комитета Натальи Никитенко, все замечания членов комиссии были учтены. Информацию об итогах работы госкомиссии нардепы приняли к сведению и рекомендовали рассмотреть также вопрос персональной ответственности глав силовых структур.

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Заключение отправлено спикеру ЖК для внесения вопроса в повестку дня. Ожидается, что отчет госкомиссии будет рассмотрен на пленарном заседании 12 декабря.

Заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято госкомиссией и подписано всеми членами. У экс-судьи Клары Сооронкуловой есть особое мнение.

После задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители кабмина, общественные деятели и эксперты.