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Власть
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Парламент рассмотрит заключение госкомиссии через неделю

Заключение госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа поступило в парламент. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше.

Ранее правительство направило в парламент заключение, которое подписали все члены комиссии, включая экс-судью Конституционного суда Клару Сооронкулову. Она также поставила свою подпись, но с особым мнением.

По словам лидера фракции «Кыргызстан» Алмазбека Баатырбекова, вопрос, вероятнее всего, включат в повестку следующего пленарного заседания, 27 ноября. Председатель профильного комитета Наталья Никитенко отметила, что к ним пока заключения не поступало.

«Согласно регламенту, документы подобного рода могут сразу направляться на рассмотрение палаты, минуя комитеты и фракции, поскольку ничего менять в них или дополнять своими доводами нардепы не могут. Обсуждение пройдет уже на общем заседании. По итогам будет принято постановление», — пояснил 24.kg процедуру нардеп Исхак Масалиев.

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Известно, что в заключении правительству предписано рассмотреть ответственность должностных лиц правоохранительных органов. В выводах также отмечается, что в действиях руководителей силовых структур были просчеты и ошибки.

После задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители кабмина, общественные деятели и эксперты.
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