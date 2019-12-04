Стороннику Алмазбека Атамбаева продлили срок содержания под стражей

Стороннику бывшего президента Алмазбека Атамбаева Фархату Баабиеву продлили срок содержания под стражей до 9 февраля. Об этом сообщает официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

Отметим, ему инкриминируют статью 313 (возбуждение межрегиональной вражды (розни), совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК КР.

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По словам Жолдубаевой, сегодня также решится вопрос по продлению срока заключения под домашний арест депутатов парламентской фракции социал-демократов Асель Кодурановой и Ирины Карамушкиной.

Сегодня также будет рассмотрена мера пресечения бывшему сотруднику Девятой службы ГКНБ Канату Сагымбаеву. Как ранее сообщал 24.kg его адвокат Бакытбек уулу Автандил, его подзащитный отказывается отвечать на вопросы следователей.

Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц» и «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.

Асель Кодуранову и Ирину Карамушкину подозревают в причастности к захвату заложников.