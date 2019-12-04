12:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Стороннику Алмазбека Атамбаева продлили срок содержания под стражей

Стороннику бывшего президента Алмазбека Атамбаева Фархату Баабиеву продлили срок содержания под стражей до 9 февраля. Об этом сообщает официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева. 

Отметим, ему инкриминируют статью 313  (возбуждение межрегиональной вражды (розни), совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК КР.

Читайте по теме
Беспорядки в Кой-Таше. Кто из сторонников Атамбаева оказался на нарах

По словам Жолдубаевой, сегодня также решится вопрос по продлению срока заключения под домашний арест депутатов парламентской фракции социал-демократов Асель Кодурановой и Ирины Карамушкиной.

Сегодня также будет рассмотрена мера пресечения бывшему сотруднику Девятой службы ГКНБ Канату Сагымбаеву.  Как ранее сообщал 24.kg его адвокат Бакытбек уулу Автандил, его подзащитный отказывается отвечать на вопросы следователей. 

Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц» и «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.

Асель Кодуранову и Ирину Карамушкину подозревают в причастности к захвату заложников. 
Ссылка:
просмотров: 403
Версия для печати
Материалы по теме
Где заключение госкомиссии по событиям в Кой-Таше, депутаты не знают
События в Кой-Таше. Парламент рассмотрит заключение госкомиссии через неделю
Беспорядки в Кой-Таше. Почему силовики должны отправиться в отставку
О главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по событиям в Кой-Таше
Беспорядки в Кой-Таше. Заключение госкомиссии все еще дорабатывают
Беспорядки в Кой-Таше. Заключение комиссии поступит в парламент в конце недели
Заключение госкомиссии по событиям в Кой-Таше может носить гриф «секретно»
Госкомиссия по Кой-Ташу. Главы МВД и ГКНБ проходят по делу свидетелями
Дело Атамбаева. Фариду Ниязову не дают свидания с близкими
Беспорядки в Кой-Таше. Местные жители рассказали омбудсмену о том, что боятся
Популярные новости
Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в&nbsp;одном преступлении Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в одном преступлении
Суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во&nbsp;время прений Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во время прений
Атамбаев не&nbsp;воришка подзаборный. Депутат возмутилась фотографиями с&nbsp;суда Атамбаев не воришка подзаборный. Депутат возмутилась фотографиями с суда
Кыргызский за&nbsp;три месяца. Как американка Риса Матсумаро играет в&nbsp;кок-бору Кыргызский за три месяца. Как американка Риса Матсумаро играет в кок-бору
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Учкун&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Учкун»
Финансовые показатели ОАО &laquo;МАМ&raquo; демонстрируют устойчивый рост Финансовые показатели ОАО «МАМ» демонстрируют устойчивый рост
Что ваши дети ищут в&nbsp;интернете? Как поговорить с&nbsp;ребенком о&nbsp;киберугрозах Что ваши дети ищут в интернете? Как поговорить с ребенком о киберугрозах
ОАО &laquo;МАМ&raquo; передало детскую мебель центру коррекционной педагогики &laquo;Росток&raquo; ОАО «МАМ» передало детскую мебель центру коррекционной педагогики «Росток»
4 декабря, среда
12:38
«Безопасный город». Аварийность снизилась на участках, где установлены камеры «Безопасный город». Аварийность снизилась на участках,...
12:26
Вывод миллионов из Кыргызстана. Комментарий Таможенной службы
12:22
Расследование «Азаттыка». Ширин Айтматову пригласили на допрос в ГКНБ
12:16
Суд по модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев о том, почему его не вытащили из СИЗО
12:16
«Безопасный город». В первую очередь надо навести порядок в подготовке водителей