Дело Атамбаева. Медики четвертый месяц не могут подготовить заключение

Медики четвертый месяц не могут подготовить заключение о состоянии здоровья бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, в начале мая судьи Азирет Медеров и Мирлан Термичиков, которые рассматривают уголовные дела, где фигурирует Алмазбек Атамбаев, потребовали от санчасти ИК № 47 представить им полный перечень медицинских документов, касающихся состояния здоровья бывшего главы государства.

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Копия истории болезни на 148 листах передана судьям.

Юрист уточнил, что экспертиза была назначена тогда же, а о комиссии информации пока нет, как и нет самого заключения. «Все суды по разбирательству уголовных дел приостановлены. Мы не можем добиться перевода Алмазбека Атамбаева в больницу на обследование, потому что нет свидетельства врачей, в какого рода лечении он нуждается. Права моего подзащитного нарушаются самым бессовестным образом», — считает он.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, фактам коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции.