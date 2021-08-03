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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Медики четвертый месяц не могут подготовить заключение

Медики четвертый месяц не могут подготовить заключение о состоянии здоровья бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, в начале мая судьи Азирет Медеров и Мирлан Термичиков, которые рассматривают уголовные дела, где фигурирует Алмазбек Атамбаев, потребовали от санчасти ИК № 47 представить им полный перечень медицинских документов, касающихся состояния здоровья бывшего главы государства.

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Копия истории болезни на 148 листах передана судьям.

Юрист уточнил, что экспертиза была назначена тогда же, а о комиссии информации пока нет, как и нет самого заключения. «Все суды по разбирательству уголовных дел приостановлены. Мы не можем добиться перевода Алмазбека Атамбаева в больницу на обследование, потому что нет свидетельства врачей, в какого рода лечении он нуждается. Права моего подзащитного нарушаются самым бессовестным образом», — считает он.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, фактам коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Под стражей остается Фарид Ниязов, другим изменили меру пресечения на домашний арест. В мае был задержан лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202937/
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