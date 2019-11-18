О главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по событиям в Кой-Таше

Цель комиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа абсолютно не в сведении личных счетов с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Об этом в интервью elgezit.kg заявил член государственной комиссии депутат Жогорку Кенеша Джаныбек Бакчиев.

Напомним, что на прошлой неделе комиссия завершила свою работу и приняла заключение, которое на днях будет вынесено на обсуждение парламента.

По словам Джаныбека Бакчиева, одной из задач комиссии было «обеспечить население объективной информацией о кой-ташских событиях».

«Не исключаю, что некоторые моменты при обсуждении заключения комиссии будут рассмотрены моими коллегами в закрытом режиме. Но в основном итоговый документ будет максимально открытым для всех, кому интересны причинно-следственные связи событий тех дней, почему произошло то, что произошло, кто виноват и что делать», — сказал он.

Джаныбек Бакчиев отметил, что объективность — один из основных принципов работы комиссии.

«В нашей стране среди политиков и общественных деятелей найти тех, у кого нет совсем никаких счетов с Атамбаевым, — задача почти невыполнимая. Однако цель комиссии абсолютно не в сведении личных счетов с бывшим президентом. Поверьте, мы четко осознавали нашу историческую миссию и прекрасно понимали, что нашу работу общественность будет рассматривать через лупу», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о составе комиссии, которую возглавляет вице-премьер-министр Жениш Разаков, нардеп напомнил: «Вспомните те дни. Напряжение, если можно так сказать, висело в воздухе. Времени на то, чтобы объявлять конкурс в социальных сетях на идеальный состав государственной комиссии по Кой-Ташу, просто не было. Кроме того, уверен, что любой состав вызвал бы критику. Так устроено сегодня наше общество».

Можно было бы включить в комиссию больше представителей гражданского сектора. Но и наш состав я считаю достаточно сбалансированным. Джаныбек Бакчиев

Он также ответил на критику о том, что члены комиссии заслушали не всех свидетелей событий в Кой-Таше, а также главного фигуранта — самого Алмазбека Атамбаева. «Что касается Асель Кодурановой и Ирины Карамушкиной, то не мы не стали их слушать, а они сами отказались от сотрудничества с комиссией. Комиссия не следственный орган, и мы не могли кого-то принуждать отвечать на наши вопросы», — заметил депутат.

Вопрос о встрече с Алмазбеком Атамбаевым и Фаридом Ниязовым стоял у нас в повестке. Лично я голосовал за то, чтобы заслушать обоих. Но комиссия — это коллегиальный орган, и большинство решило, что в личных пояснениях Атамбаева и Ниязова нет необходимости. Джаныбек Бакчиев

«И тот, и другой неоднократно открыто высказывали свою позицию и вряд ли могли сказать что-то новое. Представительство стороны Атамбаева в ходе работы комиссии было обеспечено участием других лиц, непосредственных участников событий, политиков — сторонников бывшего президента. В том числе и жителей Кой-Таша», — добавил он.

Атамбаев противопоставил себя закону. Это была его главная ошибка. Джаныбек Бакчиев

Он заявил, что задачей комиссии также было понять, почему силовики принимали именно такие решения, чем они руководствовались и как осуществляется процесс координации между различными ведомствами.

Очевидно, что координация была нарушена. Задача комиссии в большей степени была в выявлении проблем в системе национальной безопасности страны. Джаныбек Бакчиев

«Персональная ответственность руководителей силовых органов за кой-ташские события — это обязательная часть негласного общественного договора о согласии, компромиссе», — подчеркнул он.

Резюмируя, парламентарий отметил: «Недопустимо использовать бойцов — настоящих патриотов, профи высокого класса для достижения политических целей. Власть должна четко понимать, для выполнения каких задач создана «Альфа», и в каких ситуациях есть смысл задействовать ее».