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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (205)

Возле Военной прокуратуры собрались члены СДПК. Требуют объяснений от прокуроров

В Бишкеке возле здания Военной прокуратуры собрались члены партии СДПК. Об этом 24.kg сообщил член политсовета Адиль Турдукулов. 

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По его словам, члены партии требуют объяснений от военного прокурора Нуркамала Набиева и других по изъятию документации из здания «Медиа Форума».

«Вчера представители Военной прокуратуры забрали из здания компьютеры, документы. Нам не дают пройти на свои рабочие места. Они произвольно забирают аппаратуру без санкции. Мы требуем объяснения», — сказал Адиль Турдукулов.

Напомним, накануне следователи Военной прокуратуры изъяли документы из офиса партии СДПК. Ранее социал-демократы провели акцию у здания ВП КР. Они требовали разрешить доступ к рабочим местам. В партии подчеркивают, что по постановлению следователя их не пустили в здание «Медиа Форума». Кундуз Жолдубаева напомнила, что партийцы являются такими же арендаторами, как и другие съемщики помещений ОАО «Медиа Форум».
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