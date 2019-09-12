Суд запретил видеосъемку на процессе по пересмотру дела Омурбека Текебаева

В Первомайском районном суде Бишкека начался пересмотр уголовного дела в отношении лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Суд проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

Адвокат Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакунова заявила ходатайство о проведении фото- и видеосъемки. По ее словам, в деле нет материалов, содержащих государственную тайну.

Гособвинение выступило против.

Омурбек Текебаев поддержал своего защитника. По его данным, судебное заседание должно проходить открыто.

«В обществе также говорят о том, что ранее вынесенные решения несправедливые. Пусть вся страна знает лица прокуроров и судьи», — сказал Омурбек Текебаев.

Дуйшенкул Чотонов также поддержал защиту. По его словам, на позицию прокуроров не надо обращать внимания — они привыкли выступать против.

«Два года назад в отношении нас вынесли несправедливый приговор. Сегодня есть надежда на то, что это исправят. Это в ваших руках», — заявил Дуйшенкул Чотонов, обращаясь к судье.

Айнура Сатарова отказала в удовлетворении ходатайства адвоката. По ее словам, судом уже ведется аудио- и видеофиксация. В том, чтобы видеосъемку вели представители СМИ, по мнению председательствующей на процессе, нет необходимости.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. 29 августа их отпустили под домашний арест.