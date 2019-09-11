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Общество

Алмазу Абекову отказали в амнистии без объяснения причин

Районный суд Московского района отказался освободить экс-советника гендиректора компании MegaCom по амнистии без объяснения причин. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщил его адвокат Абаз Мамбетакунов.

По его словам, дело рассматривали 9 сентября. Но одному адвокату — Икрамидину Айткулову — судья запретил поехать на слушания в Московский район, потому что он находится под домашним арестом. Второму адвокату — Абазу Мамбетакунову — назвали неверное время заседания. Когда он приехал в суд, решение уже вынесли.

«Мы обязательно будем обжаловать решение суда Московского района Чуйской области. В нем нет четких обоснований и причин отказа. Пишется только, что есть закон об амнистии, который действовал до 2014 года, на закон, который действует с 2019-го. Но потом выносится решение об отказе в амнистии. Это обычная практика наших судов, когда закон говорит, что надо отпустить, а суд принимает другое решение. При этом не ссылаются ни на какие нормы закона. А как они будут ссылаться, если такой нормы просто нет?» — отметил Абаз Мамбетакунов.

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Кроме того, адвокат Икрамидин Айткулов сообщил, что в этом году, после вступления в силу новых кодексов, Алмазу Абекову сократили срок наказания до 15 лет.

Экс-советника компании MegaCom Алмаза Абекова приговорили к 25 годам тюрьмы с конфискацией имущества за экономические преступления. Он должен выплатить 91 миллион сомов в пользу сотового оператора. Бывший глава ЗАО Азамат Мурзалиев получил 12 лет, директор компании «Новострой сервис» Аман уулу Кенжебек по решению суда получил восемь лет, но он уже условно-досрочно освобожден.

В феврале 2019 года Верховный суд пересмотрел уголовное дело экс-советника главы ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom). Судебная коллегия под председательством судьи Лепеса Темирбекова изменила приговор Бишкекского горсуда. Окончательно Алмазу Абекову назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.
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