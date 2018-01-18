Письмо с зоны. Омурбека Текебаева стыдят и призывают быть мужчиной

Экс-советник генерального директора сотовой компании MegaCom Алмазбек Абеков, отбывающий 25-летний срок по приговору Верховного суда, оставившего в силе решение первой инстанции, написал письмо о другом осужденном — политике Омурбеке Текебаеве. Письмо разместил на своей странице в социальной сети адвокат Икрамидин Айткулов.

Алмазбек Абеков недоумевает, почему экс-депутат парламента находится в исправительной колонии №47 практически изолированно, но добровольно определив такой тип проживания.

«В колонии (лагере) все живут в одной среде, отдыхают в одной комнате, пользуются общим санузлом, сидят за одним столом, разговаривают друг с другом. Каждый высказывает свое мнение свободно. Запрещены брань и рукоприкладство. Все решается в разговоре, общим мнением, по справедливости. Здесь все равны, все в одинаковых условиях отбывают срок. Никто никого ни в чем не осуждает, не говорит плохого. Простые и понятные человеческие отношения. К каждому относятся по словам и поступкам. Все обоснованно. Иначе нельзя», — написал Алмазбек Абеков.

«Закрывашка — это другое. Они отбывают срок в камере, под охраной. Постовой закрывает снаружи, а они сами вешают дополнительно замок изнутри. Они боятся и людей, и охранников. Наружу не выходят, солнца не видят, воздухом не дышат. Они не выходят наружу, даже если им это предлагают, потому что они не могут себе позволить быть среди людей. Весь свой срок они проводят, не выходя из этой норы. Остальные осужденные не считают их за людей. К ним не приближаются, с ними не разговаривают. Кто не может жить среди людей? Не берусь кого-то осуждать, всякое в жизни бывает. Это преступный мир все же», — рассказал Алмазбек Абеков.

По его словам, не дозволено на зоне быть среди людей педофилам, зоофилам, тем, кто совершил деяния, несовместимые с человеческим обликом даже по меркам преступного мира.

По мнению Алмазбека Абекова, ничто не мешает Текебаеву жить среди людей, как это делают Чотонов или Жапаров.

Не одному Текебаеву выпало такое испытание. Никто не закрывался. Все достойно и мужественно, не роняя чести, выносят это испытание. Текебаев поступил иначе. Почему? Не знаю. Думаю, дело в том, что он чувствует за собой поступки, из-за которых ему стыдно смотреть людям в глаза. Алмазбек Абеков

«Это в парламенте могут говорить в пустой зал и голосовать один за десятерых. Здесь такого нет, здесь порядок и сплоченность. Но только говорить следует обоснованно и по существу. Пустопорожнюю речь здесь прерывают сразу. Цену слова здесь знают, а посему за слова отвечать придется. Мужик сказал — мужик сделал. Так, как на предвыборных митингах — наобещать и сбежать, тут не получится», — отметил Алмазбек Абеков.

«Если он считает, что его осудили незаконно, то он должен признать, что и многих других осудили незаконно. Если он считает, что разработал правильные законы и восстановил в стране правопорядок, тогда должен признать себя обычным уголовником, как и все другие осужденные. В обоих случаях он может выходить к людям. Выйти и изъясниться», — считает автор письма.

Алмазбек Абеков напомнил, что он сидит с 2012 года.

Я видел всех знаменитостей, кто сидел за это время. Всех. Я помнил, какими горделивыми были они на воле, и как тряслись коленки и не могли подняться по лестнице. Сколько людей пытались вскрыться. Скольким мы протянули руки. Все они сейчас на свободе и живут достойной жизнью. Многие оправдались. Я свидетель, как они плакали и страдали. Но выстояли. Никто не закрылся. Никто за эти шесть лет. Один Текебаев. Алмазбек Абеков

«Тем, кто жалуется, что два месяца не давали свидания с Текебаевым: мне не давали свидания все пять лет в СИЗО ГКНБ. Ни одного свидания за пять лет. Тем, кто говорит, как Текебаев тоскует по детям: за эти годы у меня родились четверо внуков, старшая скоро пойдет в школу. Я их не видел, не держал на руках, не играл с ними. Вся моя семья была вынуждена бежать из страны. Кто учится, кто работает, живут достойно. Хотите узнать чувства дочери, отец которой репрессирован? Поговорите с моими дочерьми. Хотите узнать чувства жены, как в один миг меняется мир из-за беспредела власти? Спросите у моей супруги. О слезах матери спросите у тысяч матерей, сыновья которых осуждены неправосудно», — написал Алмазбек Абеков.