Дело MegaCom. Адвокаты Алмазбека Абекова так и не обратились в Комитет ООН

Адвокаты экс-советника главы ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom) Алмазбека Абекова так и не обратились в Комитет ООН по защите прав человека. Об этом юристы сообщили 24.kg.

Читайте по теме Дело MegaCom. На десять лет снизили срок наказания Алмазбеку Абекову По их словам, заявку на рассмотрение не отправили, поскольку не согласовали отдельные моменты с подзащитным. Однако юристы направили дело в суд на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Напомним, в 2017 году бывший советник главы ЗАО «Альфа Телеком» Алмазбек Абеков получил по совокупности предъявленных обвинений 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также с него должны взыскать в пользу сотового оператора 91 миллион сомов.

Бывшего главу компании Азамата Мурзалиева суд приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Директор компании «Новострой сервис» Аман уулу Кенжебек по решению суда получил восемь лет, но уже условно-досрочно освобожден.