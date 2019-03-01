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Общество

Дело MegaCom. Адвокаты Алмазбека Абекова так и не обратились в Комитет ООН

Адвокаты экс-советника главы ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom) Алмазбека Абекова так и не обратились в Комитет ООН по защите прав человека. Об этом юристы сообщили 24.kg. 

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По их словам, заявку на рассмотрение не отправили, поскольку не согласовали отдельные моменты с подзащитным. Однако юристы направили дело в суд на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Напомним, в 2017 году бывший советник главы ЗАО «Альфа Телеком» Алмазбек Абеков получил по совокупности предъявленных обвинений 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также с него должны взыскать в пользу сотового оператора 91 миллион сомов.

Бывшего главу компании Азамата Мурзалиева суд приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Директор компании «Новострой сервис» Аман уулу Кенжебек по решению суда получил восемь лет, но уже условно-досрочно освобожден.
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