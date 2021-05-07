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Общество

Дело MegaCom. Экс-советника сотового оператора выпустили из колонии

Экс-советника компании MegaCom Алмазбека Абекова выпустили из мест лишения свободы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что Алмазбек Абеков полностью отбыл срок наказания.

«Бывший советник MegaCom отбывал свое наказание в колонии № 8 ГСИН. Поскольку он отбыл свое наказание полностью, его выпустили. Ранее суд применил амнистию в отношении Алмазбека Абекова», — сообщили редакции.

Экс-советника компании MegaCom Алмаза Абекова приговорили к 25 годам тюрьмы с конфискацией имущества за экономические преступления. Он должен выплатить 91 миллион сомов в пользу сотового оператора. Бывший глава ЗАО Азамат Мурзалиев получил 12 лет, директор компании «Новострой сервис» Аман уулу Кенжебек по решению суда получил 8 лет, но он уже условно-досрочно освобожден.

В феврале 2019 года Верховный суд пересмотрел уголовное дело экс-советника главы ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom). Судебная коллегия под председательством судьи Лепеса Темирбекова изменила приговор Бишкекского горсуда. Окончательно Алмазу Абекову назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193304/
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