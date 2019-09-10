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Общество

Электронная запись в школу. 70 детей не имели свидетельств о рождении

В Бишкеке в школы зачислили около 70 детей, не имеющих свидетельств о рождении. Об этом на пресс-конференции сообщила ведущий специалист управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Министерства образования и науки Кыргызстана Айнура Кусеинова.

Она напомнила, что в столице в пилотном режиме запустили систему электронной записи в школы. «Главная цель проекта — обеспечение доступности образования и создание комфортных условий для зачисления детей в школы», — отметила Айнура Кусеинова.

Она добавила, что для решения спорных вопросов в каждом районном центре образования создали комиссии, в состав которых вошли представители соцслужб, МТУ, ИДН и другие.

«В комиссии поступило более 2 тысяч заявлений. Все рассмотрены. Выявили около 70 детей, у которых отсутствуют свидетельства о рождении. Они определены в школы, родителям дали время, чтобы представить документы», — сказала специалист.

Она напомнила, что в республике работает нацпрограмма, дающая возможность получить документы для детей в упрощенном порядке.

Планируется, что следующая запись в школы откроется 15 февраля 2020 года. К проекту подключат еще четыре города — Ош, Джалал-Абад, Токмак и Кара-Балту.
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