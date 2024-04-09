Электронная запись в школу. Что делать с некорректными данными по родству

В случае возникновения проблем с некорректным отображением или отсутствием данных о степени родства при оформлении заявки в процессе электронной записи в школу можно обратиться в любой Центр обслуживание населения (ЦОН) или в межрегиональные отделы департамента регистрации населения для уточнения или оцифровки данных. Об этом сообщили в Минцифры.

«При наличии свидетельства о рождении, выданного иностранным государством, ребенку достаточно получить персональный идентификационный номер. Свидетельства иностранных государств не подлежат оцифровке», — отметили в ведомстве.

По остальным вопросам технического характера в ведомстве рекомендуют обращаться в Министерство образования и науки.

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Напомним, 8 апреля в Кыргызстане началась электронная запись в первый класс. Она проводится через автоматизированную информационную систему в два этапа.

На первом, до 2 июня, запись детей проводится по микроучастку (юридический адрес). На втором, с 3 июня до 30 августа, — независимо от места проживания, в школы, где есть свободные места.

Родители или законные представители регистрируют ребенка в возрасте шести-семи лет в первый класс на платформе mektep.edu.gov.kg в онлайн-режиме.

С вопросами об электронной записи можно обращаться с 8 апреля в call-центр по номеру 110 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с перерывом с 12.00 до 13.00.