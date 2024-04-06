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Общество

Электронная запись в школу. Временная прописка не гарантирует зачисление

Фиктивный адрес не гарантирует зачисление в первый класс. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

В ведомстве предупредили, что при электронной записи в первый класс государственных и муниципальных школ временная регистрация адреса не гарантирует зачисление в первом туре.

«Даже при быстрой смене прежнего адреса и временной регистрации другого местонахождения для зачисления в так называемые статусные школы, автоматизированная система не определит ребенка в первом туре в школу по новому расположению», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что 8 апреля начнется электронная запись в первый класс государственных и муниципальных школ на 2024-2025 учебный год. Она будет проводиться через автоматизированную информационную систему в два этапа:

I этап — по месту юридической регистрации (по адресу прописки) — с 9.00 8 апреля до 2 июня;
II этап — по фактическому месту проживания (независимо от адреса прописки) — с 3 июня до 30 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290934/
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