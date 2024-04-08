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Агент 024

Электронная запись в школу. Родители жалуются, что система зависает

Родители жалуются, что система электронной записи в школу зависает. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Сегодня в 9.00 открылась онлайн-запись, но сайт завис. Первый этап регистрации из пяти проходит стабильно, и потом сайт зависает и не реагирует ни на что», — написал он.

Пользователи социальных сетей тоже сообщают о проблемах с регистрацией. Так, Азамат Бекенов написал, что система зависла на этапе добавления ребенка. «Что делать?» — задается он вопросом.

Facebook/Азамат Бекенов
Фото Facebook/Азамат Бекенов. Скриншот страницы

Ранее в Минобразования сообщили, что с вопросами об электронной записи можно обращаться с 8 апреля в call-центр по номеру 110 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с перерывом с 12.00 до 13.00. Однако родители жалуются, что номер постоянно занят. 

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/290998/
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