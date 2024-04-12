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Общество

Электронная запись в школу. В системе зарегистрировали почти 29 тысяч детей

В первые классы в системе электронной записи в школу зарегистрировали 28 тысяч 936 детей. Такие сведения приводит пресс-служба Минобразования со ссылкой на отдел цифровой трансформации ведомства.

Отмечается, что в столице три школы полностью заполнены. Это гимназия-комплекс № 26 с углубленным изучением французского языка, учебно-воспитательный комплекс школа-гимназия № 70 и № 29.

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Напомним, 8 апреля в Кыргызстане началась электронная запись в первый класс. Она проводится через автоматизированную информационную систему в два этапа.

На первом, до 2 июня, запись детей проводится по микроучастку (юридический адрес). На втором, с 3 июня до 30 августа, — независимо от места проживания, в школы, где есть свободные места.

Родители или законные представители регистрируют ребенка в возрасте шести-семи лет в первый класс на платформе mektep.edu.gov.kg в онлайн-режиме.

С вопросами об электронной записи можно обращаться с 8 апреля в call-центр по номеру 110 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с перерывом с 12.00 до 13.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291313/
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