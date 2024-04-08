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Общество

В системе электронной записи нет школы № 61. Правозащитница просит разобраться

Правозащитница Анара Дауталиева просит Генпрокуратуру, Минобразования и управление образования мэрии разобраться, почему в систему электронной записи не включена школа № 61. Об этом она сообщила 24.kg.

Анара Дауталиева отмечает, что к ней поступает очень много вопросов от родителей, которые хотели бы записать ребенка в это учебное заведение.

Она напомнила, до 2022 года лицей № 61 приказом Минобразования частично освобождали от электронной записи на основании того, что он имел статус по уставу учебного комплекса.

«То есть школа имела в наличии здание детского сада, где с воспитанниками проводилась предшкольная подготовка по поступлению в первый класс учебного комплекса, они автоматически зачислялись в лицей. В 2023-м здание детсада передано столичному муниципалитету. Следовательно, де-факто учебного комплекса в лицее № 61 нет. И, соответственно, осталось только лицейское образование согласно положению о лицеях, то есть углубленное изучение математики и физики с восьмого класса. Все остальные классы — с первого по седьмой — являются общеобразовательными», — подчеркивает правозащитница.

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Она добавляет, что ответственные лица всех уровней, согласно НПА, должны были лицей № 61 автоматически перевести в систему электронной записи, а его директор — перерегистрировать устав лицея еще в прошлом году.

«Считаю, что набор в первый класс на 2024-2025 учебный год лицей № 61 будет проводить незаконно, тем более при помощи вступительных экзаменов или тестирования. Это нарушение Закона «Об образовании». Налицо коррупционная схема», — считает Анара Дауталиева.

Она просит перерегистрировать устав лицея № 61 на соответствие статуса на 2024-й, упорядочить приказ МОиН, включить учебное заведение в систему электронной записи и привлечь всех виновных к ответственности.

Напомним, в Кыргызстане началась электронная запись в первый класс.

Она проводится через автоматизированную информационную систему в два этапа. На первом, до 2 июня, будет запись детей по микроучастку (юридический адрес); на втором, с 3 июня до 30 августа, — независимо от места проживания, в школы, где есть свободные места.

Родители или законные представители регистрируют ребенка в возрасте шести-семи лет в первый класс на платформе mektep.edu.gov.kg в онлайн-режиме.

С вопросами об электронной записи можно обращаться в call-центр по номеру 110 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с перерывом с 12.00 до 13.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291069/
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