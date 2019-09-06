117 вопросов задали госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше юристы

Юристы правовой клиники «Адилет» предложили свои вопросы членам госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа.

В своем обращении они задали 117 вопросов: 10 — по составу госкомиссии, 88 — по принудительному приводу бывшего президента (спецоперация в Кой-Таше), 7 — по процессуальному статусу Алмазбека Атамбаева, 5 — по делу Курсана Асанова, 7 — по тайне следствия.

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Эксперты считают, что для всестороннего изучения ситуации необходимо вычленить главное и определиться о событиях 7 августа 2019 года: кто именно руководил действиями сотрудников спецслужб из числа руководителей, сколько работников ГКНБ и спецназа «Альфа» было задействовано в осуществлении принудительного привода Атамбаева, кто именно принимал решение о числе силовиков, направленных на осуществление принудительного привода бывшего главы государства в первый день спецоперации.

Далее юристы предлагают задаться вопросами о процессуальном статусе бывшего президента. Отдельный блок в предлагаемом списке отводится и экс-замминистра ВД Курсану Асанову и его водителю. В правовой клинике «Адилет» утверждают, что, построив вопросы таким образом, члены госкомиссии смогут добиться полных ответов и их заключение не вызовет нареканий как предвзятое и необъективное. С полным перечнем вопросов можно ознакомиться здесь.

Однако как будет проинформирована об итогах работы госкомиссии общественность, пока не ясно. Заседания проходят в закрытом режиме. Как сообщил 24.kg лидер фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков (член госкомиссии), вопрос гласности перед председателем госкомиссии вице-премьер-министром Женишом Разаковым уже ставился. Он пообещал, что будет официально извещать СМИ.

Отметим, что вся документация по использованию «Альфы», задержанию Атамбаева, следствию носит гриф «Секретно». Оглашению данные сведения не подлежат.

Государственной комиссии поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша.