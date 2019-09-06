12:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (189)

117 вопросов задали госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше юристы

Юристы правовой клиники «Адилет» предложили свои вопросы членам госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа.

В своем обращении они задали 117 вопросов: 10 — по составу госкомиссии, 88 — по принудительному приводу бывшего президента (спецоперация в Кой-Таше), 7 — по процессуальному статусу Алмазбека Атамбаева, 5 — по делу Курсана Асанова, 7 — по тайне следствия.

Читайте по теме
Заседания госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше проходят без СМИ

Эксперты считают, что для всестороннего изучения ситуации необходимо вычленить главное и определиться о событиях 7 августа 2019 года: кто именно руководил действиями сотрудников спецслужб из числа руководителей, сколько работников ГКНБ и спецназа «Альфа» было задействовано в осуществлении принудительного привода Атамбаева, кто именно принимал решение о числе силовиков, направленных на осуществление принудительного привода бывшего главы государства в первый день спецоперации.

Далее юристы предлагают задаться вопросами о процессуальном статусе бывшего президента. Отдельный блок в предлагаемом списке отводится и экс-замминистра ВД Курсану Асанову и его водителю. В правовой клинике «Адилет» утверждают, что, построив вопросы таким образом, члены госкомиссии смогут добиться полных ответов и их заключение не вызовет нареканий как предвзятое и необъективное. С полным перечнем вопросов можно ознакомиться здесь.

Однако как будет проинформирована об итогах работы госкомиссии общественность, пока не ясно. Заседания проходят в закрытом режиме. Как сообщил 24.kg лидер фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков (член госкомиссии), вопрос гласности перед председателем госкомиссии вице-премьер-министром Женишом Разаковым уже ставился. Он пообещал, что будет официально извещать СМИ.

Отметим, что вся документация по использованию «Альфы», задержанию Атамбаева, следствию носит гриф «Секретно». Оглашению данные сведения не подлежат.

Государственной комиссии поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша.

Ссылка:
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
Заседания госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше проходят без СМИ
Турсунбек Акун вышел из состава госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше
События в селе Кой-Таш изучит созданная государственная комиссия
Образована Государственная комиссия по изучению ситуации в селе Кой-Таш
После спецоперации в Кой-Таше. Сплошные вопросы
Дело Атамбаева. Жители села Кой-Таш боятся обращаться за медицинской помощью
Ни премьер-министр, ни МВД не знают о втором штурме в Кой-Таше
Внеочередное заседание ЖК. Атамбаев прятался в бункере своего дома в Кой-Таше
Ситуация с Атамбаевым. В больницах остается 11 пострадавших
Внеочередная сессия ЖК: МВД объясняет, что делала милиция в Кой-Таше
Популярные новости
Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по&nbsp;его делу с&nbsp;семьей Атамбаева Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по его делу с семьей Атамбаева
Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших
Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на&nbsp;вопросы следователей Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на вопросы следователей
Депутаты парламента посетили Алмазбека Атамбаева в&nbsp;СИЗО ГКНБ Депутаты парламента посетили Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ
Бизнес
Снижение цен на&nbsp;самые востребованные смартфоны в&nbsp;MegaStore Снижение цен на самые востребованные смартфоны в MegaStore
15&nbsp;августа совершен первый звонок в&nbsp;сети нового оператора SALAM 15 августа совершен первый звонок в сети нового оператора SALAM
БТА Банк открыл в&nbsp;Бишкеке филиал &laquo;Исламский Финансовый Центр&raquo; БТА Банк открыл в Бишкеке филиал «Исламский Финансовый Центр»
Пользоваться услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom стало еще выгоднее Пользоваться услугой «Где дети?» от MegaCom стало еще выгоднее