Дело Алмазбека Атамбаева. Искать справедливости в Гаагском суде не получится

Юрист Алексей Елисеев объяснил 24.kg, почему адвокаты бывшего президента Алмазбека Атамбаева не смогут обратиться в Гаагский трибунал.

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По его словам, очевидно, что коллеги упоминали о Гаагском трибунале или арбитраже исключительно ради красочности эпитета.

Как считает Елисеев, «видимо, они хотели таким образом подчеркнуть отсутствие в современном Кыргызстане правосудия, которое уже давно подменено административной карательной системой исполнения воли очередного авторитарного правителя, имитирующей юридические и судебные процедуры».

«В такой ситуации действительно остается апеллировать только к международным судебным и правозащитным институциям, которые являются фактически независимыми и процессуально справедливыми по отношению ко всем внутригосударственным процессам и группировкам», — сказал он.

В реальности же, конечно, никакой суд в Гааге не имеет юрисдикции для рассмотрения каких-либо жалоб кыргызских граждан против государства. Алексей Елисеев

Он добавил, что для установления подведомственности любой международной институции по рассмотрению требований частных лиц против суверенного государства требуется, чтобы это государство само добровольно отказалось от своего судебного иммунитета в пользу конкретной третейской, арбитражной, судебной или правозащитной инстанции на индивидуальной или универсальной договорной основе.

«В случае с Кыргызстаном для его граждан доступен только один такой договорной правозащитный механизм — это Комитет ООН по правам человека», — напомнил юрист.

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Но, как заметил Алексей Елисеев, и тут существует вилка. «Очевидно, что никакой существенной разницы между первоначальными и последующими нарушениями Конституции страны для недобросовестного государства попросту не существовало. И ситуация с Азимжаном Аскаровым тому ярчайший пример. Следовательно, эффективное исполнение решений Комитета ООН по правам человека на территории Кыргызстана и до, и после декабря 2016 года зависело и зависит только от доброй воли его властей. А реализация этих решений за его пределами никогда не была связана с Основным законом», — подчеркнул он.

Иными словами, даже если юристы Атамбаева или он сам обратятся в Комитет ООН, республика не последует рекомендациям этого международного правозащитного института.