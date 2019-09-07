Избиение пенсионера на Иссык-Куле. Милиционеры предлагают пострадавшему деньги

В Ак-Суйском районе избитому милиционерами пенсионеру предлагают деньги. Об этом 24.kg сообщил сын потерпевшего Урмат Султангалиев.

По его словам, один из сотрудников предложил «решить дело по-другому», но пострадавший намерен довести дело до суда.

Читайте по теме Избиение пенсионера на Иссык-Куле. Милиция проводит служебное расследование

«Каждый день нас просят написать встречное заявление. Нам предлагали деньги, мы отказались. Мы хотим, чтобы каждый житель нашего села знал — то беззаконие, которое творят милиционеры, не останется безнаказанным. В нашем селе люди не знают законов, милиция этим пользуется, обирая и избивая простых граждан», — сказал Урмат Султангалиев.

Напомним, 26 августа в Ак-Суйском районе сотрудники милиции избили 65-летнего пенсионера. По факту возбудили дело по статье «Превышение власти». Расследованием уголовного дела занимается ГКНБ Иссык-Кульской области. Региональное УВД проводит служебное расследование.