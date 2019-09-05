Дело Атамбаева. У Ирины Карамушкиной изъяли телефон

Следователи изъяли телефон депутата парламента Ирины Карамушкиной. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, следователи намерены сделать выемку всех разговоров и переписок.

«Пожалуйста, мне не жалко. В протоколе изъятия я написала, что тем самым они нарушили мой статус депутата, так как я представляю законодательный орган страны, мне звонят избиратели, журналисты, дети в конце концов. Обжалуйте в суде, говорят. Смешные. Кто сегодня верит судьям?» — написала Ирина Карамушкина.

Напомним, что депутата подозревают в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Решением суда ее отпустили под домашний арест.