Депутата парламента Ирину Карамушкину не стали допрашивать без адвоката. Об этом 24.kg сообщила сама депутат.
По ее словам, сегодня должна была состояться очная ставка со спецназом. Однако в связи с тем, что Карамушкина пришла без защитника, следственные мероприятия отложили.
«Несколько адвокатов отказались меня защищать по разным причинам, в том числе и из-за политического давления. Не каждый рискнет это делать, здесь нужен характер», — сказала Ирина Карамушкина.
Напомним, депутата подозревают в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме Алмазбека Атамбаева. Решением суда ее отпустили под домашний арест.