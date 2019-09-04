Депутата парламента Ирину Карамушкину не стали допрашивать без адвоката. Об этом 24.kg сообщила сама депутат.

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По ее словам, сегодня должна была состояться очная ставка со спецназом. Однако в связи с тем, что Карамушкина пришла без защитника, следственные мероприятия отложили.

«Несколько адвокатов отказались меня защищать по разным причинам, в том числе и из-за политического давления. Не каждый рискнет это делать, здесь нужен характер», — сказала Ирина Карамушкина.

Напомним, депутата подозревают в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме Алмазбека Атамбаева. Решением суда ее отпустили под домашний арест.