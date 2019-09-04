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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (185)

Ирину Карамушкину вновь вызвали на допрос. Адвокат отказался от ее защиты

Депутата парламента Ирину Карамушкину вновь вызвали на допрос. Об этом 24.kg сообщила заместитель председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, сейчас парламентарий находится в следственной службе МВД.

«Ее пригласили по делу о захвате заложников. Адвокат Ирины Карамушкиной отказался от ее защиты. Она находится на допросе без защитника», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Напомним, депутата подозревают в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме Алмазбека Атамбаева. Решением суда ее отпустили под домашний арест. 
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