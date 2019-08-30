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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (153)

Судьи и следователи — жертвы системы. Члены «Ата Мекена» о деле Текебаева

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов ответил 24.kg, будут ли социалисты подавать в суд на следователей и судей, которые вынесли обвинительный приговор в отношении Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова.

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По его словам, судьи и следователи — такие же жертвы системы, как и все.

«Поэтому надо реформировать систему в целом. Одними карательными мерами ситуацию не исправить. Нужно менять законы, которые делают судей полностью зависимыми от седьмого этажа «Белого дома», и природу власти в целом. Для этого нужны твердая воля и усилия, потому что будут большие сопротивления», — считает депутат.

Экс-вице-спикер Асия Сасыкбаева отметила 24.kg, что Генпрокуратура должна автоматически возбудить уголовное дело в отношении следователей и судей, вынесших неправомерное решение по делу Текебаева и Чотонова. «Если этого не произойдет, мы обсудим на политсовете дальнейшие действия», — пояснила Асия Сасыкбаева.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. Накануне они были отпущены под домашний арест.
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