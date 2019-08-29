Дело Атамбаева. У обвиняемых сторонников бывшего президента нет жалоб и просьб

Директор Центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов рассказал 24.kg, навещали ли специалисты организации арестованных и содержащихся в Бишкекском СИЗО-1 сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

По его словам, Фарида Ниязова, Алгу Кылычева, Амантура Жамгырчиева и Кыяза Смалиева в следственном изоляторе навещали всего один раз, когда после решения суда об избрании меры пресечения они были переведены из ИВС ГУВД Бишкека. Никто из обвиняемых не жаловался ни на состояние здоровья, ни на условия содержания. Никаких дополнительных просьб к специалистам центра не поступало.

«К нам также не обращались ни их адвокаты, ни родственники. Если обратятся, мы отреагируем», — сказал Нурдин Сулайманов.

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7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.