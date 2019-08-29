09:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (171)

Дело Атамбаева. У обвиняемых сторонников бывшего президента нет жалоб и просьб

Директор Центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов рассказал 24.kg, навещали ли специалисты организации арестованных и содержащихся в Бишкекском СИЗО-1 сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

По его словам, Фарида Ниязова, Алгу Кылычева, Амантура Жамгырчиева и Кыяза Смалиева в следственном изоляторе навещали всего один раз, когда после решения суда об избрании меры пресечения они были переведены из ИВС ГУВД Бишкека. Никто из обвиняемых не жаловался ни на состояние здоровья, ни на условия содержания. Никаких дополнительных просьб к специалистам центра не поступало.

«К нам также не обращались ни их адвокаты, ни родственники. Если обратятся, мы отреагируем», — сказал Нурдин Сулайманов.

Читайте по теме
Омбудсмен посетит Алмазбека Атамбаева и его сторонников

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
Ссылка:
просмотров: 439
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Атамбаева. Обыск и изъятие сотового у Кундуз Жолдубаевой признали законными
У адвоката Омурбека Текебаева отобрали бизнес. Он винит бывшее руководство ГКНБ
Дело Атамбаева. Арестовано имущество 7-го канала
Погибшего при захвате Атамбаева спецназовца наградили медалью «Эрдик» посмертно
Омбудсмен посетит Алмазбека Атамбаева и его сторонников
Юристы призывают создать госкомиссию по расследованию событий в Кой-Таше
Дело Атамбаева. Сняли арест с некоторых объектов недвижимости
Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента встретилась с мужем
Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента вызвали в Военную прокуратуру
Беспорядки в Кой-Таше. Кто из сторонников Атамбаева оказался на нарах
Популярные новости
Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента встретилась с&nbsp;мужем Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента встретилась с мужем
В&nbsp;ГУОБДД рассказали подробности аварии, в&nbsp;которой погиб сын Садыра Жапарова В ГУОБДД рассказали подробности аварии, в которой погиб сын Садыра Жапарова
Неделя-24. Уголовные дела Алмазбека Атамбаева и&nbsp;кого еще к&nbsp;ним привязали Неделя-24. Уголовные дела Алмазбека Атамбаева и кого еще к ним привязали
Беспорядки в&nbsp;Кой-Таше. Кто из&nbsp;сторонников Атамбаева оказался на&nbsp;нарах Беспорядки в Кой-Таше. Кто из сторонников Атамбаева оказался на нарах
Бизнес
Компания MegaCom выступила генеральным партнером турнира по&nbsp;кок-бору Компания MegaCom выступила генеральным партнером турнира по кок-бору
Эковолонтеры собрали более 1&nbsp;тонны мусора Эковолонтеры собрали более 1 тонны мусора
На&nbsp;месторождении Таш-Булак все в&nbsp;норме. Никаких отрицательных изменений нет! На месторождении Таш-Булак все в норме. Никаких отрицательных изменений нет!
5&nbsp;камер в&nbsp;смартфоне! Honor 20&nbsp;и&nbsp;его PRO-версия уже в&nbsp;продаже в&nbsp;O!Store 5 камер в смартфоне! Honor 20 и его PRO-версия уже в продаже в O!Store