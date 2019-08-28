Омбудсмен посетит Алмазбека Атамбаева и его сторонников

Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов посетит задержанных по событиям 7-8 августа в селе Кой-Таш. Об этом 24.kg сообщил правозащитник.

По его словам, в числе тех, кого планирует навестить, и бывший президент Алмазбек Атамбаев.

«Мы намерены посетить всех, чьи права ущемлены. Выделять конкретно одного Алмазбека Атамбаева я не буду, потому что он такой же гражданин, как и другие», — сказал Токон Мамытов.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.