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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (146)

Адвокаты Текебаева и Чотонова ходатайствуют об изменении меры пресечения

Адвокаты лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова ходатайствуют об изменении им меры пресечения. Прошение подано в Первомайский районный суд.

Как 24.kg уточнили в суде, заседание назначено на 29 августа. «Речь идет только об изменении меры. Дата рассмотрения по существу и состав суда еще не определены», — подчеркнули в инстанции.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.
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