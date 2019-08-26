Адвокаты Текебаева и Чотонова ходатайствуют об изменении меры пресечения

Адвокаты лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова ходатайствуют об изменении им меры пресечения. Прошение подано в Первомайский районный суд.

Как 24.kg уточнили в суде, заседание назначено на 29 августа. «Речь идет только об изменении меры. Дата рассмотрения по существу и состав суда еще не определены», — подчеркнули в инстанции.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.