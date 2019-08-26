Дело «Дастана». Обвиняемая призналась, что солгала на следствии

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

В суде продолжают допрашивать обвиняемую по эпизоду с ТНК «Дастан» — бывшего гендиректора ОсОО «Дастан Инжиниринг» Асылкул Сасыбаеву.

Адвокат Албека Ибраимова Сергей Слесарев поинтересовался, почему разнятся ее показания, которые она дала ГСБЭП и ГКНБ.

По словам Сасыбаевой, в 2017 году ее вызывали на допрос в ГСБЭП. Туда с заявлением обратился председатель правления «Дастан Инжиниринг» Сергей Шумов.

«Мы представили все документы и акты сверок. Вопросов к нам больше не было. Сам Шумов после признался, что его ввели в заблуждение, поэтому он обратился с заявлением», — пояснила обвиняемая.

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Асылкул Сасыбаева добавила, что в своих показаниях она не упоминала о деньгах, переданных Албеку Ибраимову. Ранее она сказала, что ему передали $250 тысяч наличными.

«Получается, вы тогда солгали?» — уточнил Сергей Слесарев.

«Частично», — сообщила она. И добавила, что «соврала в пользу Албека Ибраимова».

«У вас в одном объяснении идет речь про Оксану Врублевскую — представителя украинской компании, а в другом — об Ибраимове», — отметил Сергей Слесарев.

Адвокат поинтересовался, каким образом оформили средства, переданные его подзащитному.

«В деле есть документ за подписью Оксаны Врублевской (директор представительства «Дастан Инжиниринг» в Киеве. — Прим. 24.kg), что она в апреле 2012 года получила $252 тысячи 230 и в мае — $37 тысяч. А по вашим словам, вы получали эти деньги», — сказал адвокат.

Асылкул Сасыбаева добавила, что в той же расписке дальше написано, что средства Оксана Врублевская передала по указанию Сергея Шумова ему лично или указанным им лицам. Кроме того, в акте сверки указано, что конечным получателем является компания «Имершн хайтек», еще одна компания Сергея Шумова.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.