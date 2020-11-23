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Власть

В парламенте недовольны работой главы ФУГИ: незаконно увольняет руководителей

Депутат Улугбек Ормонов раскритиковал главу Фонда по управлению государственным имуществом Жылдызбека Исакулова из-за увольнения председателя совета директоров завода «Дастан».

На заседании выяснилось, что по заводу Антикоррупционная служба ГКНБ сейчас проводит расследование. Но само предприятие и руководство продолжают работать. Кроме того, возбуждено дело на руководителя АО «Улан».

Улугбек Ормонов спросил, почему глава ФУГИ уволил председателя совета директоров завода «Дастан».

«У меня такого права нет. Я никого не приглашал. Он сам пришел после завершения заседания. Совет директоров по своему желанию решил это, к этому я не имею отношения», — ответил Жылдызбек Исакулов.

Депутат попросил исполняющего обязанности премьер-министра Артема Новикова заняться вплотную этим вопросом.

«Руководитель Фонда госимущества врет: он не звал, он сам пришел, как в том фильме, понимаете. Они сами не могут решить такой вопрос. Там всего три человека в совете директоров. Человек среагировал на нарушения, провел совещание, комиссию создал. И его вызывают и снимают с работы. Вместо того чтобы снимать директора завода, Жылдызбек Исакулов убирает с работы председателя совета директоров. И это не первый раз вот такие дела происходят в ФУГИ. По многим заводам такая ситуация. Я прошу с этим вопросом разобраться. «Дастан» — один из бюджетообразующих, стратегических заводов, а не лавочка», — возмутился Улугбек Ормонов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174073/
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