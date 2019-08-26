Дело экс-мэров. Путаница в показаниях обвиняемых и с арендой участков

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

Заседание традиционно началось с опозданием, один из адвокатов не успел к назначенному времени.

С утра в суде продолжают допрашивать обвиняемых по эпизоду «Дастана» — бывшего гендиректора ОсОО «Дастан Инжиниринг» Асылкул Сасыбаеву и главного бухгалтера компании Бакытбека Мырзабекова.

Адвокат Сергей Слесарев, представляющий интересы основного фигуранта дела — Албека Ибраимова, снова поднял вопрос отсутствия на заседаниях представителей потерпевших. Ими следствие признало ТНК «Дастан» и ФУГИ.

По мнению защитника, это не позволяет в полной мере получить объективную картину.

«В ходе разбирательств у нас возникают вопросы к ним, требуется перекрестный допрос, но они игнорируют заседания», — возмущается юрист.

Но судья решает продолжить допрос обвиняемых, не откладывая, но при этом попросив сторону обвинения обеспечить присутствие потерпевших.

Когда показания не сходятся

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На прошлой неделе обвиняемые рассказали, что передавали наличными деньги бывшему главе «Дастана» Албеку Ибраимову — $250 тысяч. Из них $150 тысяч — вознаграждение.

По их словам, такое распоряжение дал их непосредственный начальник, председатель правления «Дастан Инжиниринг» Сергей Шумов.

В суде выясняется, что показания подсудимых расходятся: обвиняемые на процессе не подтверждают свои же слова, сказанные в ГСБЭП и ГКНБ.

Асылкул Сасыбаева признается, что на следствии солгала в пользу Албека Ибраимова. Это вызвало оживление среди защитников обвиняемых. Коллеги призывают Сергея Слесарева воздержаться от выводов, дескать, это прерогатива суда. Однако слов из песни не выкинешь, и Сасыбаева настаивает на своем: деньги переданы Албеку Ибраимову. Но в бухгалтерских документах указана компания «Имершн хайтек», учредителем которой также является Сергей Шумов.

В показаниях бухгалтера Сергей Слесарев также нашел несостыковки. Но Бакытбек Мырзабеков утверждает, что всегда говорил правду. Он признает, что была путаница в суммах, но списывает это на волнение. «В первый раз, видимо, указал сумму из расходника, а во второй — испугался и назвал примерную», — отмечает обвиняемый.

Неточности адвокат отмечает и в показаниях о процессе передачи денег. Сначала обвиняемые утверждали, что, получив в банке $250 тысяч, отвезли наличку сразу Албеку Ибраимову. Однако во время следствия Мырзабеков в показаниях рассказывал, что деньги сначала повезли в некий офис, а только после доставили всю сумму в ТНК «Дастан». В суде показания опять поменялись.

Но факт остается фактом: Ибраимов получил эти деньги. И пока это никем не опровергнуто.

Кто лоббировал продажу участков

Ближе к обеду суд переходит к рассмотрению эпизода с выделением земельных участков в южной части города.

По мнению следствия, в мэрии была разработана коррупционная схема по передаче права аренды на муниципальные земли.

Участников процесса интересует, лоббировал ли бывший градоначальник интересы отдельных конкурсантов.

Бывший первый вице-мэр Ренат Макенов в своих показаниях утверждает, что прямых указаний ему не поступало. Но признается: Албек Ибраимов просил проконсультировать некоего Диму для участия в торгах.

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Начальник УЗР Урмат Мурзаканов отмечает, что его просили включить на рассмотрение комиссии градостроительное заключение на участок площадью 3,5 гектара. Впоследствии победитель конкурса Эсенбек Исмантаев его разделил на три и отдал в субаренду.

«Мне поручили найти покупателя на право аренды на этот участок, но так как он большой, желающих не было, поступило предложение приобрести один гектар», — сказал Мурзаканов.

Уточнить сей момент у Исмантаева, возможности у суда нет, поскольку последний числится в розыске.

По словам обвиняемого, все вопросы он решал с Ренатом Макеновым, а тот в свою очередь — с Албеком Ибраимовым. Он отмечает, что средства от покупателей поступали траншами, которые он передавал Макенову, а тот — мэру.

Урмат Мурзаканов вспоминает, что после возбуждения дела по данным участкам к нему обращались покупатели с требованием вернуть деньги. Обсудив этот вопрос с Макеновым и Ибраимовом, было решено отдавать суммы частями. «Но одному покупателю дали разрешение на строительство и он отозвал свое требование», — отмечает он.

Если друг попросил вдруг

На заседании допросили участников конкурсов на предоставление земельных участков. Их также обвиняют в коррупции. Некоторые из обвиняемых утверждают, что приняли участие по просьбе друзей: Эсенбека Исмантаева и Дмитрия Яковлева.

Последний рассказывает, что принять участие в конкурсе решил по предложению экс-мэра.

«Мы с Албеком Ибраимовым знакомы задолго до его назначения мэром. У меня есть мебельный магазин, куда он пришел как клиент, там познакомились, появился контакт. Впоследствии часто общались по вопросам дизайна, архитектуры, мебели и другим вопросам. Во время одного из таких разговоров он предложил участвовать в конкурсе», — говорит он.

Дмитрий Яковлев отмечает, что единственная помощь, оказанная ему Албеком Ибраимовым, — направление на консультацию к первому вице-мэру Ренату Макенову. Больше о конкурсе с экс-мэром он не говорил.

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«Я архитектор, мне было интересно поучаствовать в таком конкурсе. Разработал эскиз, собрал необходимые документы. Когда пришел подавать анкету в УЗР, сотрудник сказал, что для того, чтобы конкурс состоялся, должен быть еще один участник. Я попросил помочь своего друга Бакыта Турусбекова. Я сам подготовил его проект и необходимые документы», — вспоминает он.

В итоге в первом туре победили эти два проекта. Лучшим из которых признали работу Дмитрия Яковлева.

«Каждый участник вносил по 300 тысяч сомов как гарантийный взнос. В случае проигрыша средства возвращают. За Бакыта я оплачивал, эти деньги вернулись, мой взнос ушел в качестве арендной платы», — рассказывает он.

Адвокат Нина Зотова интересуется, знал ли он, что конкурс фиктивный.

По словам обвиняемого, только после победы он узнал, что участок не подходит для строительства.

Там должна пройти дорога и находится старый пороховой склад.

Дмитрий Яковлев отмечает, что в разговоре Албек Ибраимов обмолвился, что участок можно выставлять на торги.

«Я заложил участок в качестве кредитного обеспечения в банк, чтобы не потерять его. Албек Ибраимов это знал, я получил его согласие», — говорит обвинямый.

В суде выясняется, что большую часть полученных средств он передал Албеку Ибраимову. По словам Дмитрия Яковлева, у бывшего градоначальника он хотел купить строительный кран.

Самого Ибраимова суд пока не допросил. Его адвокат Сергей Слесарев утверждает, что ни он, ни его подзащитный к допросу не готовы.

Ранее он отказался допрашивать других обвиняемых.

«Мы готовились по эпизоду с «Дастаном», вы так быстро перескакиваете, что я не успеваю за вами», — говорит Слесарев.

Подсудимый Кубанычбек Кулматов тоже попросил суд заранее говорить, кого и по какому эпизоду намерены допрашивать на заседаниях, чтобы обвиняемые подготовились.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.