Суд над экс-мэрами. Во время следствия ГКНБ разгласил засекреченные сведения

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В прениях по эпизоду с продажей специзделий ТНК «Дастан» выступил адвокат Албека Ибраимова Сергей Слесарев.

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Он отметил, что во время следствия стало официально известно, что Кыргызстан торгует оружием — торпедами, которые используют морские вооруженные силы разных стран. Адвокат добавил, что ранее об этом тоже говорили, но на кухнях, тихо, чтобы никто не услышал, а иначе будет ответственность.

«И тут вдруг, как гром среди ясного неба появляется в печати информация, которая всех удивила: мы торгуем оружием и эта секретная информация вышла для всеобщего обозрения. Причем выпускает ее ГКНБ, который призван защищать нацбезопасность. Распространение такой информации — это угроза и экономическому потенциалу КР», — сказал он.

Фото 24.kg. Судебный процесс по делу экс-мэров

По мнению Сергея Слесарева, данную информацию распространили специально, чтобы подорвать имидж Албека Ибраимова.

В тот момент он был мэром Бишкека. Это делалось, чтобы подготовить общественность, что его скоро арестуют. Сергей Слесарев

«Оказывается, для этого можно пожертвовать государственными интересами, национальной безопасностью», — сказал Сергей Слесарев.

В то же время адвокат отметил, что в ходе процесса так и не установлено, кому именно и какой ущерб нанесен.

«Деньги переведены, взрыватели доставлены. Где тут мошенничество?» — поинтересовался Сергей Слесарев.

Напомним, по версии следствия, в январе 2012 года между председателем правления ОАО «ТНК «Дастан» Албеком Ибраимовым и генеральным директором ОсОО «Дастан Инжиниринг» Асылкул Сасыбаевой заключен контракт на поставку специальных изделий по заведомо завышенной цене. В результате государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Ранее в ходе прений прокуроры попросили вынести обвинительный акт без назначения наказания, так как истек срок давности.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.