Дело «Дастана». За что Албеку Ибраимову выплатили вознаграждение в $150 тысяч

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

На суде заслушали показания обвиняемой — бывшего гендиректора ОсОО «Дастан Инжиниринг» Асылкул Сасыбаевой. По ее словам, когда на счет «Дастан Инжиниринг» поступили средства от ТНК «Дастан», председатель правления Сергей Шумов поручил ей передать Албеку Ибраимову $250 тысяч.

«Он сказал, что $150 тысяч — это вознаграждение, еще $100 тысяч им нужно потому, как возникли какие-то проблемы с наличкой. 23 апреля 2012 года мы сняли деньги. Я зашла в кабинет к Ибраимову, он был один. Сказала ему: «Здесь деньги, которые передал Шумов». Он мне показал стол, куда нужно положить сумку. Я выполнила его указания», — сказала Асылкул Сасыбаева.

Обвиняемая отметила, что никаких расписок с Албека Ибраимова не брала.

Она добавила, что 30 процентов от $150 тысяч — это прибыль как акционеру ТНК «Дастан». По версии следствия, она их должна была передать не лично бывшему председателю ТНК, а перевести на счет компании.

Председательствующий судья поинтересовался, за что именно заплатили вознаграждение Албеку Ибраимову.

«Мне об этом ничего не говорили, они два руководителя, только вдвоем знают причину», — отметила она.

По версии следствия, в январе 2012 года между председателем правления ОАО «ТНК «Дастан» Албеком Ибраимовым и генеральным директором ОсОО «Дастан Инжиниринг» Асылкул Сасыбаевой заключен контракт на поставку специальных изделий по заведомо завышенной цене. В результате государству причинен ущерб в особо крупном размере.

В суде по делу бывших мэров столицы четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.