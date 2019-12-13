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Общество
Сюжеты: Дело «Дастана», Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Сергей Слесарев о казусах уголовного дела

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В прениях выступает сторона защиты. Адвокат Албека Ибраимова Сергей Слесарев отметил, что его подзащитному по эпизоду с продажей пансионата «Солнечный берег» просят по двум статьям 17 лет.

«Материалы по этому делу составляют семь томов. Но в них нет документов, подтверждающих вину моего подзащитного. Во время исследования материалов я интересовался, копии или оригиналы документов изучаем. Большинство оказалось копиями», — сказал он.

Это бумага, которую можно сдать в макулатуру, и это было бы выгоднее, чем хранить в суде.

Сергей Слесарев

«В обвинительном акте, на основании которого состоялся процесс, Албеку Ибраимову вменяют две статьи. Первая — организация и руководство в растрате вверенного имущества. Но чтобы это сделать, надо иметь это имущество в ведении. Но задаемся вопросом: владел ли им Ибраимов? Нет», — сказал он.

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Сергей Слесарев объяснил, что «Солнечный берег» — это акционерное общество, основным акционером которого является ТНК «Дастан».

«Получается, что управляет имуществом акционерное общество. Основной акционер решил избавиться от актива, который приносит убытки. Это его право. Албек Ибраимов в период реализации акций не был сотрудником ТНК «Дастан». Он был заместителем руководителя аппарата президента. В его полномочия какие-либо отношения с ТНК не входили», — отметил адвокат.

Еще один казус, который отметил адвокат, что ущерб в ходе следствия был полностью возмещен действующим владельцем.

«Меня это смущает. Какое он имеет отношение к ущербу? Он вообще является третьим покупателем. Что получается? Если кто-то что-то до нас сделал, мы отвечать будем? Какая здесь связь между первым покупателем и действующим? И почему он возместил ущерб?» — сказал Сергей Слесарев.

Адвокат добавил, что, возможно, это было сделано из страха перед правоохранительной и судебной системой.

«Ему могли сказать, что либо он платит, либо окажется вместе с Албеком Ибраимовым и бывшим директором ТНК «Дастан». И хоть он к этому не имеет отношения, оплатил сумму — 82 миллиона сомов», — отметил он.

По версии следствия, под руководством и по указанию заместителя руководителя аппарата президента Албека Ибраимова председатель правления ОАО «ТНК «Дастан» продал 100 процентов акций ОАО «Пансионат «Солнечный берег» по заведомо заниженной стоимости, в результате чего ущерб ОАО «ТНК «Дастан», 98 процентов доли которого принадлежит государству, от сделки составил 82 миллиона 750 тысяч 556 сомов.

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Кроме того, защитник отметил, что оценка ущерба тоже вызывает много вопросов, на которые в ходе судебного разбирательства так и не получен полноценный ответ. Заключения экспертов, проводящих оценку пансионата, разнятся.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просить приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.
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