Суд над экс-мэрами. Адвокат говорит о путанице в показаниях свидетелей

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В прениях по эпизоду с продажей специзделий ТНК «Дастан» выступил адвокат Албека Ибраимова Сергей Слесарев. Он отметил, что уголовное дело по этому эпизоду есть только в головах следствия.

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«Но и прокуроры предпочли не видеть, что дело сфабриковано, подготовлено без обоснования, обвинение держится на показаниях другой подсудимой — гендиректора ОсОО «Дастан Инжиниринг» Асылкул Сасыбаевой. Это связано с ее тактикой защиты. И не от Албека Ибраимова, а от ее акционера Сергея Шумова и государства в лице ГКНБ и обвинения. Это ее право. Она может говорить что угодно и ответственности нести не будет», — сказал адвокат.

Он добавил, что ее показания подтверждает другой обвиняемый — главный бухгалтер компании Бакытбек Мырзабеков.

«На следствии он утверждал, что $252 тысячи выдали Оксане Врублевской (директору представительства «Дастан Инжиниринг» в Киеве. — Прим. 24.kg). В тех показаниях сумма озвучена полная, а во втором протоколе допроса уже стоит $250 тысяч. Это опечатка или путаница в показаниях? Это говорит о том, что нет последовательности в словах свидетелей», — подчеркнул Сергей Слесарев.

Он заметил, что показания должны быть точными, стабильными и единообразными.

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Адвокат также заявил: другие свидетели в показаниях говорили, что в случае невыполнения контракта с Индией «Дастан» мог потерять 15 миллионов сомов.

«Поэтому «Дастан» прилагал усилия к поиску взрывателей, но не мог найти. Завод-изготовитель прекратил их выпуск. Российское предприятие согласилось изготовить, однако за $25 тысяч, а не $6 тысяч, как в итоге они обошлись. А Албеку Ибраимову сейчас вменяют, что сделка была неправильно выполнена», — сказал он.

Сергей Слесарев отметил, что в итоге контракт был выполнен, республика получила деньги.

«Свидетель сказал, что люди должны не отвечать за выполнение контракта, а быть награждены», — пояснил он.

Кроме того, адвокат добавил, что на поиск взрывателей ушло более года.

Напомним, что, по версии следствия, в январе 2012 года между председателем правления ОАО «ТНК «Дастан» Албеком Ибраимовым и генеральным директором ОсОО «Дастан Инжиниринг» Асылкул Сасыбаевой заключен контракт на поставку специальных изделий по заведомо завышенной цене. В результате государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Ранее в ходе прений прокуроры попросили вынести обвинительный акт без назначения наказания, так как истек срок давности.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.