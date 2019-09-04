Суд над экс-мэрами. Албек Ибраимов обвинил суд в предвзятости

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

В суде хотели допросить Албека Ибраимова по эпизоду с продажей пансионата «Солнечный берег». Однако он отказался отвечать на вопросы.

«Я не понимаю, за что меня судят. Юрий Васильев (бывший председатель правления ТНК «Дастан». — Прим. 24.kg) признал вину, потерпевшего в зале суда мы не видим, какие он понес убытки, не знаем», — сказал Албек Ибраимов.

Он в очередной раз назвал процесс политическим заказом, чтобы только осудить его.

«Как вы ведете суд, складывается ощущение, что у вас предвзятое мнение. Мы несколько раз давали вам отвод. У нас ощущение, что вы куда-то торопитесь и хотите осудить. В связи с этим отказываюсь давать показания и отвечать на вопросы», — заявил Албек Ибраимов.

Он отметил, что в первый раз пансионат продан в 2009 году, после событий апреля 2010-го ТНК «Дастан» вернула его.

Напомним, что, по мнению следствия, объект продали по указанию Албека Ибраимова по заниженной стоимости. Ущерб ОАО «ТНК «Дастан» составил 82 миллиона 750 тысяч 556 сомов.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.